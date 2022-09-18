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«Доктор». Отрывок № 2

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18 сентября 2022
Рассказ о сложном хирургическом случае и талантливом анестезиологе Алексее Багдасарове


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персоны
Алексей БагдасаровАндрей ЗаводюкТатьяна КличановскаяВладимир ПанковСергей РодюковАлиса Эстрина
фильмы
Доктор

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