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В сети регулярно появляется новое скандальное ток-шоу «Лэйт Найт Скул», созданное группой старшеклассников

«Падение Парижа». Трейлер с английскими субтитрами

«Соколова подозревает всех. Стереть с лица земли»

1 октября

«Грузчики». Трейлер

Таинственный механизм подсчитывает дела, совершенные при жизни, и предлагает поправить «моральный баланс», дав возможность переродиться, чтобы исправить карму «хорошим поступком»