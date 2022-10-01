В сети регулярно появляется новое скандальное ток-шоу «Лэйт Найт Скул», созданное группой старшеклассников
Жан Дюжарден
в остросюжетной драме про теракты, произошедшие в ноябре 2015 года в Париже
Следователя Ирину Рахманову
переводят в маленький городок Андреевск, где криминальная жизнь цветет пышным цветом
Таинственный механизм подсчитывает дела, совершенные при жизни, и предлагает поправить «моральный баланс», дав возможность переродиться, чтобы исправить карму «хорошим поступком»
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