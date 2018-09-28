«Колетт». Фильм о фильме

ревью

Александр Петров сыграл самого себя у Жоры Крыжовникова

Режиссерский дебют сценариста Михаила Идова – о шутках, власти и славе

Рецензии на фильмы

«Тайна дома с часами»: Элай Рот строит свой лунапарк с Блеком Джеком и шутками

...но весело будет не всем