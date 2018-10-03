«Медведи Камчатки. Начало жизни»

ревью

Актёр рассказал, как сериал помог ему в жизни

Интервью

Александр Горчилин: «У нас страна сейчас не располагает к разговорам на языке поколения»

Режиссер «Кислоты» - про молодежь, Youtube, командную работу, зрителей и культурную политику, а также Ноэ, Содерберга и Кубрика