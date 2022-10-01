«Встречная полоса»

Виктории Исаковой
вместе с детьми и мужьями предстоит искать свое место в этом мире, опираясь только на себя
Когда имя Джессики Рейн
необъяснимым образом оказывается связано с серией жестоких убийств, она наконец начинает находить ответы, ускользавшие от неё на протяжении всех этих лет
Скрываясь от преследования, киллер выходит из укрытия, чтобы защитить свою дочь, которую она оставила в прошлой жизни
Коту Морису и его друзьям предстоит сыграть в кошки-мышки с настоящим злом и разгадать главную загадку Дрянь-Блинцбурга
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