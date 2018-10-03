Новости кино
Актер и режиссер сыграл главную роль в сериале «Динозавр».
Ролики фильмов
Новости театра
В октябре в МХТ им. Чехова премьера спектакля «Сережа» по мотивам романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина», Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», а также специально написанного для спектакля текста Льва Рубинштейна «Вопросы».
Лайфстайл
После предательства супруга актриса задумалась о суициде
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Ролики фильмов
Ролики фильмов
Александр Робак
создает специальное подразделение разведчиков, работающих в тылу врага.
Фестивальная колонка
Радикальное женское жюри сделало самый консервативный выбор
Ролики фильмов
Новости кино
Артист скончался на 80-м году жизни.
Новости кино
Холдинг планирует расширить свое участие в кинопроизводстве.
Обзор сериалов
Черкасов снова спасает СССР от криминала
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