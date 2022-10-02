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«Рок за гранью»

трейлер

2 октября 2022
Фильм посвящён Виктору Цою, Борису Гребенщикову и Сергею Курёхину, которые стали главными героями Русского рока 80-90-х годов XX века


видео добавил посетитель Мирабела
персоны
Сергей Дебижев
фильмы
Рок за гранью

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