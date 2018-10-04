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Премьера фильма «Без меня»
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Московская премьера фильма «На районе»
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Актер отказался от алкоголя и наркотиков более 10 лет назад
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76-летняя актриса стала героиней программы «Судьба человека»
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Актриса рожает только от рок-звезд
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Родителям придётся изменить отношение друг к другу, чтобы найти пропавшую дочь.
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Криминальный авторитет Андрей Смирнов
помогает своему сыну-следователю.
Фестивальная колонка
Обзор свежей конкурсной программы фестиваля дебютов
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История любви на фоне войны в Югославии.
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Когда взрослый мужчина влюбляется в школьницу.
Интервью
Режиссер «Кислоты» - про молодежь, Youtube, командную работу, зрителей и культурную политику, а также Ноэ, Содерберга и Кубрика
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