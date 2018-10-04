«Балканский рубеж»

Фестивальная колонка
Обзор свежей конкурсной программы фестиваля дебютов
Новости кино
Ролики фильмов
История любви на фоне войны в Югославии.
Новости кино
Disney продолжает использовать мультфильмы для создания новых игровых картин.
Новости кино
Стриминговый сервис запускает производство фильмов и сериалов по книгам Клайва Льюиса.
Ролики фильмов
Когда взрослый мужчина влюбляется в школьницу.
Новости кино
В полноценный прокат лента, участвовавшая в конкурсе «Кинотавра», выйдет 1 ноября.
Лайфстайл
Первый канал снял документальный фильм о жизни актрисы
Ролики фильмов
Нелегкие будни работников МИДа.
Ролики фильмов
Интервью
Режиссер «Кислоты» - про молодежь, Youtube, командную работу, зрителей и культурную политику, а также Ноэ, Содерберга и Кубрика
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