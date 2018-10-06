«Две королевы»

Ролики фильмов
Чувства влюбленных будут использованы в политической игре между США и СССР.
История кино
Тинейджеры сегодня стали не только аудиторией, но и источниками медийных посланий.
Рецензии на фильмы
Ольга Зуева превратила Данилу Козловского в гопника. Неудачно.
Ролики фильмов
Сирша Ронан
стала королевой Шотландии и погрязла в круговерти дворцовых и политических интриг и любовных переживаний.
Ролики фильмов
Средневековая крестьянка оказывается во власти суеверий, и её жизнь превращается в кошмар.
Новости кино
Ленту поставит Оз Перкинс.
Новости кино
Новости кино
Актриса сыграет вместе с Маккенной Грейс
в третьей части популярной хоррор-серии.
Новости кино
В честь фестиваля Доку-MENTAL на платформе российского авторского кино опубликована подборка фильмов, посвящённых людям с психическими особенностями.
Новости кино
Новая экранизация детектива Агаты Кристи
обрастает звёздными именами.
Рецензии на фильмы
Умеренно остроумная ретро-комедия Спайка Ли
о бесконечном противостоянии либералов и консерваторов
Ролики фильмов
Спортсменка залечивает травму в деревне, полной сюрпризов.
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