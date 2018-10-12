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Новости кино
Новости кино
Компания APC Kids инвестирует в производство 52 эпизодов мультсериала и имеет эксклюзивные права реализации почти во всех странах.
Новости кино
Новости кино
Росомаха отмечает юбилей.
Ролики фильмов
Егерь Евгений Цыганов
пытается избежать смерти весьма экстравагантным образом.
Спутник телезрителя
12 октября, 00-30, РЕН-ТВ, Кловерфилд 10
Интервью
Актриса – о фильме «Без меня», работе с Кириллом Плетневым, надоевших женских образах и ролях мечты
Ролики фильмов
Ральф и Ванилопа фон Кекс отправляются в путешествие по глобальной Сети.
Дозорные
Ролики фильмов
Не все псы и кошечки попадают в рай.
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