«Оборванная мелодия»

Новости кино
Мероприятие состоится со 2 по 4 ноября в петербургском творческом пространстве «Пальма».
Ролики фильмов
Лайфстайл
Ирландская певица стала мусульманкой
Новости кино
В новом сезоне покажут «Год культуры», «Патриот», «Полярный 17» и ещё пять новых сериалов.
Лайфстайл
Актёр оправдался с юмором
Новости кино
Ролики фильмов
Ролики фильмов
Герда пытается помешать королю Хагарду заточить магию в Зазеркалье.
Интервью
Лауреатка Венецианского кинофестиваля – о нежелании погружаться в боль, работе с Евгением Цыгановым, цензуре и своём кино
Ролики фильмов
Фестивальная колонка
О конкурсных картинах «Сын» Александра Абатурова и «Уроки мужества» Александра Зубовленко
Рецензии на фильмы
Итальянская история преступлений п(р)о Сильвио Берлускони
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