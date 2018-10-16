Лайфстайл
Ранний брак спас актрису от домогательств в профессиональной среде
Лайфстайл
И сравнил футболистов с мушкетерами-уголовниками
Спутник телезрителя
17 октября, СТС, 21-00
Новости кино
Марку Гэтиссу
и Стивену Моффату заказали съёмки трёхсерийного первого сезона сериала, основанного на романе Брэма Стокера.
Ролики фильмов
Оперативник Алексей Чадов
и монах Ши Янбин против преступного синдиката.
Новости кино
В Сочи стартовали съёмки остросюжетного детектива «Лихач».
Новости кино
Интервью
Режиссер комедии «СуперБобровы. Народные мстители» о семье Шишкиных, трюках и настоящих эмоциях
Ролики фильмов
Фантастический экшн от продюсеров хита «Сплит»
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Ролики фильмов
Павел Деревянко
попадает в 1979 год и старается адаптироваться к новым обстоятельствам, работая советским милиционером.
Ролики фильмов
Спутник телезрителя
15 октября, 20-00, РЕН ТВ
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