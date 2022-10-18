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«Такси: Гора сокровищ»

трейлер

18 октября 2022
Погрязший в долгах таксист Дани Ровира отправляется на поиски потерянного золота


видео добавил посетитель Slon
персоны
Дани РовираХоакин Фурриэль
фильмы
Такси: Гора сокровищ

обсуждение >>
№ 1
babydylnova   18.10.2022 - 15:48
Само упоминание в названии слова "Такси" мне уже нравится. Типичное объединение водителя и пассажира с авантюрой. Очень понравился темперамент актёров, явно будет весело и легко наблюдать за... читать далее>>
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