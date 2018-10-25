«Мой ужин с Эрве»

Лайфстайл
Скоро состоится премьера долгожданной постановки
Лайфстайл
А может, и не расстались
Ролики фильмов
Новости театра
Совместную постановку осуществляют театральная компания «Московский Бродвей» и Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ).
Новости кино
Там можно будет посмотреть не только анимационные фильмы, но и образовательные проекты.
Ролики фильмов
Ролики фильмов
Фестивальная колонка
О конкурсных картинах «Сын» Александра Абатурова и «Уроки мужества» Александра Зубовленко
Новости кино
Их новым проектом станут «Убийцы лунного цветка».
Ролики фильмов
Рецензии на фильмы
Итальянская история преступлений п(р)о Сильвио Берлускони
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