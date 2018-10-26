«Подбросы»

ревью

Новости кино Первый Молодёжный кинорынок Cinemarket объявил свою программу Мероприятие состоится со 2 по 4 ноября в петербургском творческом пространстве «Пальма».

Лайфстайл Шинед О'Коннор приняла ислам Ирландская певица стала мусульманкой

Новости кино ТНТ представил восемь премьер В новом сезоне покажут «Год культуры», «Патриот», «Полярный 17» и ещё пять новых сериалов.

Лайфстайл Росса из «Друзей» заподозрили в краже пива Актёр оправдался с юмором

Ролики фильмов «Снежная королева: Зазеркалье» Герда пытается помешать королю Хагарду заточить магию в Зазеркалье.

Интервью Наталья Кудряшова: «Актерское одиночество мне очень знакомо» Лауреатка Венецианского кинофестиваля – о нежелании погружаться в боль, работе с Евгением Цыгановым, цензуре и своём кино

Фестивальная колонка Артдокфест-2018: Данность и видимости. Два фильма об экспансии милитаризма О конкурсных картинах «Сын» Александра Абатурова и «Уроки мужества» Александра Зубовленко