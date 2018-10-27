Ролики фильмов
Ролики фильмов
Новости кино
Хоррормэйкер адаптирует для большого экрана игру «О мышах и тайнах».
Обзор сериалов
Режиссер «Аритмии» снял самый драматичный сериал осени
Новости кино
Спутник телезрителя
27 октября, 21-00, СТС
Ролики фильмов
Маленькая девочка Клара не подозревала что она могущественная ведьма, пока не встретила черную кошку.
Новости кино
Ленту выдвинули от России на соискание премии.
Новости кино
Актёр может предстать в образе бывшего спецназовца, ведущего борьбу с наркоторговцами.
Новости кино
Режиссёр также напишет сценарий и спродюсирует картину.
Ролики фильмов
История становления и правления Бориса Годунова, которого сыграет Сергей Безруков
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