«Плотник». Отрывок

Приехав в особняк затворника-миллиардера, Томас Джейн
и группа интернет-знаменитостей оказываются в логове злого вампира
Глеб Калюжный
в драме о подростках из приморского городка, возродивших старую и смертельно опасную традицию дуэлей
Санте надоели растущие не по дням, а по часам злые, плохие желания детей и их родителей. Он принимает решение сменить род деятельности и переквалифицироваться в супергерои
Энрик Окер
— молодой и амбициозный шеф-повар, мечтающий о третьей звезде Мишлен
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