МЕНЮ
войти
Полная версия
Новости
Актёры
Фильмы
За кадром
Театр
Интервью
Рецензии
История
Гостевая книга
Свободные темы
Вход на форум
Регистрация на форуме
Новости
Дозорные
Лайфстайл
Новости кино
Новости театра
Актёры
Российские актеры
Советские актеры
Знаменитости в кино
Актеры Ближнего Зарубежья
Актеры Российской империи
Голливудские актеры
Европейские актеры
Азиатские актеры
Латиноамериканские актеры
Актеры театра
Участники ВОВ
Артисты фронтовых бригад
Фотографии актеров
Кастинг
Фильмы
График кинопремьер
Смотреть фильмы онлайн
Российские фильмы
Российские сериалы
Фильмы Ближнего Зарубежья
Советское кино
Фильмы Российской империи
Голливудские фильмы
Европейское кино
Азиатское кино
Латиноамериканские фильмы
Мультфильмы
Фильмы-спектакли
Короткометражные фильмы
Документальные фильмы
Фильмы в производстве
Ролики фильмов
Постеры фильмов
Кадры из фильмов
Программа ТВ
Кинотеатры, расписание
Кассовые сборы
Неопознанные кадры
За кадром
Режиссеры
Сценаристы
Продюсеры
Операторы
Композиторы
Художники
Каскадеры
Режиссеры-мультипликаторы
Художники-мультипликаторы
Фронтовые кинооператоры
Театр
Актеры театра
Фильмы-спектакли
Театральные деятели
Театры Москвы и Подмосковья
Театры Санкт-Петербурга
Театры России
Театры Ближнего Зарубежья
Театры Дальнего Зарубежья
Театры прошлых лет
Интервью
Киношные интервью
Театральные интервью
Лайфстайл
Рецензии
Рецензии на фильмы
Обзор сериалов
Арт-хаус в кино
Рецензии на спектакли
Свободная тема
История
В этот день родились
В этот день ушли из жизни
Театральная хроника
История театра
Хроника кино
История кино
История кинопроката
Рейтинги
Рейтинг 2.0
Рейтинг 1.0
Кассовые сборы
История кинопроката
Форум
Свободные темы
Вход на форум
Регистрация на форуме
Восстановление пароля
Общение
Гостевая
Контакты
Реклама на сайте
Главная
/
Ролики фильмов
/
«В чужом краю»
«В чужом краю»
Просмотр
Скачать
Обсуждение
Просмотр
Скачать
Обсуждение
трейлер
29 октября 2018
Потеряв мужа и кров,
Наталия Антонова
приезжает с детьми и матерью в края, которые некогда были ей родными.
размер:
6.40 Mb
просмотров:
1535
скачиваний:
0
видео добавил посетитель
Korolev
Поделитесь с друзьями!
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Наталия Антонова
,
Юрий Батурин
,
Станислав Дремов
,
Иван Оганесян
,
Ирина Розанова
,
Владимир Симонов
фильмы
В чужом краю
обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
анонс
29 октября
«Ищейка 3»
Анна Банщикова
вновь раскрывает запутанные преступления.
29 октября
«Ты мой свет»
Хозяйка цветочного магазина
Мария Глазкова
влюбляется в бесцеремонного клиента.
29 октября
«Мегрэ: Ночь на перекрёстке»
Роуэн Аткинсон
возвращается к роли детектива Мегрэ.
28 октября
«Спитак»
Армянин Гор ищет свою семью после разрушительного землетрясения.
МирТесен
Афиша кино >>
Фагот
сатирическая комедия
Россия, 2018
Богемская рапсодия
биография, драма, музыкальный фильм
Великобритания, США, 2018
Климт и Шиле: Эрос и Психея
исторический фильм
Италия, 2018
Крымский мост. Сделано с любовью!
комедия, мелодрама
Россия, 2018
Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика
комедия, семейное кино
Россия, 2018
Подвал
драма
Россия, Словакия, Чехия, 2018
Проза бродячих псов. Фильм
приключения, фэнтези
Япония, 2018
Проигранное место
триллер
Россия, 2018
все фильмы в прокате >>
Новости МирТесен
ревью
Ролики фильмов
«Ищейка 3»
Анна Банщикова
вновь раскрывает запутанные преступления.
Обзор сериалов
«Мажор 3»: Финал мести Игоря Соколовского
Павел Прилучный
снова возвращается в дело
Ролики фильмов
«В чужом краю»
Потеряв мужа и кров,
Наталия Антонова
приезжает с детьми и матерью в края, которые некогда были ей родными.
Новости кино
Карен Гиллан посетит Москву
Актриса представит в рамках 19-го фестиваля «Новое британское кино» свой режиссёрский дебют «Вечеринка только начинается».
Новости кино
«Акварель» Виктора Косаковского покажут в Северной Америке, Австралии и Скандинавии
Sony Pictures Classics также приобрела права на прокат фильма на территории Новой Зеландии, Латинской Америки, Южной Африки и Индии.
Ролики фильмов
«Ты мой свет»
Хозяйка цветочного магазина
Мария Глазкова
влюбляется в бесцеремонного клиента.
Новости кино
Завершились съёмки «Героя по вызову»
Главные роли в остросюжетном детективе исполнили
Евгений Миллер
и
Кристина Асмус
.
Новости кино
Аарон Соркин снимет судебную драму с Сашей Бароном Коэном
«Суд над Чикагской семёркой» расскажет про бунт 1968 года.
Новости кино
Ральфу Бакши исполнилось 80 лет
Создатель анимационных фэнтези
«Властелин колец»
и
«Огонь и лёд»
отмечает юбилей.
Ролики фильмов
«Мегрэ: Ночь на перекрёстке»
Роуэн Аткинсон
возвращается к роли детектива Мегрэ.
Рецензии на фильмы
«Подвал»: Игорь Волошин пытается вернуться в авторское кино, но ему тут уже не рады
Не спасает даже артист Ларса фон Триера
Спутник телезрителя
«Планета обезьян: Война»: Цезарь должен умереть
28 октября, 20-20, РЕН ТВ
обсуждение >>