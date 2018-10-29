«Ищейка 3»

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Актриса смирилась с предпочтениями ребенка
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А так же о воспаленном эго, профессиональной зависти и противостоянии кино и сериалов
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Ролики фильмов
Обзор сериалов
Ролики фильмов
Потеряв мужа и кров, Наталия Антонова
приезжает с детьми и матерью в края, которые некогда были ей родными.
Новости кино
Актриса представит в рамках 19-го фестиваля «Новое британское кино» свой режиссёрский дебют «Вечеринка только начинается».
Новости кино
Sony Pictures Classics также приобрела права на прокат фильма на территории Новой Зеландии, Латинской Америки, Южной Африки и Индии.
Ролики фильмов
Хозяйка цветочного магазина Мария Глазкова
влюбляется в бесцеремонного клиента.
Ролики фильмов
Рецензии на фильмы
Не спасает даже артист Ларса фон Триера
Спутник телезрителя
28 октября, 20-20, РЕН ТВ
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