«Дзюндзи Ито: Маньяк». Трейлер с английскими субтитрами

Спутник телезрителя
13 ноября, 12:30, Disney
Новости кино
Премьера криминальной мелодрамы состоится 26 ноября на «Dомашнем»
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Социальная смерть, столкновение с жестоким миром и борьба за свои идеалы – в формате «театра одного актера»
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Авторы лучших независимых хорроров — и их путь от «Паранормального» до «Сверхъестественного»
Лайфстайл
Помощница актрисы выкрала его за час до эфира
Спутник телезрителя
В ночь с 14 на 15 ноября, 02:27, РЕН ТВ
Ролики фильмов
Игорь Стам
в сериале о рабочих буднях сотрудников специального подразделения дорожно-патрульной службы
Лайфстайл
По его мнению, премия потеряла художественное значение
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