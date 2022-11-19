«Реинкарнация сильнейшего оммёдзи: Эти монстры слишком слабы по сравнению с моим ёкаем». Трейлер на японском языке

ревью

Новости кино Фрэнк Грилло изобретает легендарный суперкар в фильме «Ламборгини: человек-легенда» В прокате с 24 ноября

Новости кино Тимофей Трибунцев и Сергей Марин расследуют убийства доносчиков на фоне восстания декабристов В сериале «Цербер» также заняты Александр Горбатов, Евгений Цыганов и Кирилл Кяро

Спутник телезрителя «Орудия смерти: Город костей» // Всем выйти из «Сумерек» В ночь с 17 на 18 ноября, 01:05, Кино ТВ

Спутник телезрителя «Серена»: Девушка, которая играла с топором В ночь с 18 на 19 ноября, 01:35, СТС

Интервью Аркадий Водахов: «Самая большая ошибка продюсера — ощущать себя на волне успеха» Генеральный продюсер ТНТ — о любви зрителей, планах и почему ТНТ — больше, чем канал

Спутник телезрителя «Роковое искушение»: Мужикам здесь не место В ночь с 19 на 20 ноября, 01:20, СТС