«Реинкарнация сильнейшего оммёдзи: Эти монстры слишком слабы по сравнению с моим ёкаем». Трейлер на японском языке

Новости кино
В прокате с 24 ноября
Ролики фильмов
Исекай об экзорцисте-попаданце
Новости кино
В сериале «Цербер» также заняты Александр Горбатов, Евгений Цыганов и Кирилл Кяро
Спутник телезрителя
В ночь с 17 на 18 ноября, 01:05, Кино ТВ
Спутник телезрителя
В ночь с 18 на 19 ноября, 01:35, СТС
Интервью
Генеральный продюсер ТНТ — о любви зрителей, планах и почему ТНТ — больше, чем канал
Спутник телезрителя
В ночь с 19 на 20 ноября, 01:20, СТС
Новости кино
Все эпизоды выйдут сразу в онлайн-кинотеатрах Иви и Okko
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