«Вторая жизнь Уве». Трейлер с русскими субтитрами

Новости кино
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Артисты, которых легко спутать друг с другом
Спутник телезрителя
8 ноября, 19:00, TV1000 Русское кино
Новости кино
Экшн-драма стартует в прокате 1 декабря
Новости кино
Телепремьера детектива «Баренцево море» состоится 14 ноября на канале «Россия»
Интервью
Режиссер фильма «По-мужски» – о том, как снять полнометражный дебют без господдержки и привлечь на главную роль Антона Лапенко
Новости кино
Третий сезон ретродетектива посвящен памяти Сергея Пускепалиса
Спутник телезрителя
9 ноября, 19:20, TV1000 Action
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