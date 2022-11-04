Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Тень. Взять Гордея»

трейлер

4 ноября 2022
Олег Гаас охотится за неуловимым шпионом, который проходит по сводкам как «Гордей»


видео добавил посетитель Тимо
персоны
Татьяна БабенковаОлег ГаасАндрей ИльинАнтон КукушкинИлья КуликовАня МирохинаЕкатерина ШарыкинаФилипп Янковский
фильмы
Тень. Взять Гордея

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Афиша кино >>

Женщины на грани нервного срыва
драма, комедия
Испания, 1988
Чрезвычайная ситуация
боевик, триллер, фильм-катастрофа
Южная Корея, 2021
Золотые соседи
драма
Россия, 2022
Любовники
комедия
Россия, 2022
Осанна
биография, исторический фильм
Россия, 2018
В эфире
триллер
США, Франция, 2022
Заступница
исторический фильм
Россия, 2013
Пётр I. Последний царь и первый император
исторический фильм
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен