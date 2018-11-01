«Магазинные воришки»

Новости кино
Фильм расскажет о маме и дочери, которые заселяются в сталинскую высотку.
Ролики фильмов
Главный призер Каннского кинофестиваля 2018.
Новости кино
Министерство культуры РФ так и не выдало фильму прокатное удостоверение.
Новости кино
Партнером актрисы выступит Джек О’Коннел.
Лайфстайл
Актриса до сих пор не находит себе места
Новости кино
Режиссером нового фильма с участием актеров выступит Павел Руминов.
Ролики фильмов
Музейное шоу о закате золотого века Вены.
Ролики фильмов
Спутник телезрителя
1 ноября, 11-15, СТС
Ролики фильмов
Иккинг и Беззубик против охотников на драконов.
Интервью
Актриса сериалов «Мама» и «Обычная женщина» - о женской силе и слабости
Спутник телезрителя
31 октября, 21-00, СТС
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