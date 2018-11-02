«Быть Астрид Линдгрен»

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Домашние животные превращаются в парней, чтобы помочь свой хозяйке.

«Вы умрете, или мы вернем вам деньги»

1 ноября

«Женщина в зеркале»

Девушка хочет создать семью с женатым мужчиной, но прекрасный принц на глазах превращается в чудовище.