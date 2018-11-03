«Неуловимые»

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Астерикс и Обеликс защищают рецепт тайного зелья.

«Астерикс и тайное зелье». Трейлер №2

2 ноября

«Быть Астрид Линдгрен»

История писательницы, подарившей миру истории про Малыша и Карлсона, Пеппи Длинный Чулок, Эмиля из Лённеберги.