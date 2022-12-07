«Ледяной парень и классная девушка-коллега». Трейлер с русскими субтитрами

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В прокат фильм «Первый богатырь» планируется выпустить 1 января 2025 года

«На тебе сошелся клином белый свет»: Янка Дягилева всматривается в бездну

Ей был 71 год

Умерла актриса Кёрсти Элли, сыгравшая в фильме «Двое: я и моя тень»

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«Это разрушило мою карьеру»: Шэрон Стоун о волонтёрской деятельности в фонде по борьбе со СПИДом

Актриса призналась, что во время работы с фондом получала многочисленные угрозы