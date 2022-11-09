«Звёзды мне укажут путь». Отрывок

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Марьяна Спивак и Елена Панова отправились в Пятигорск в продолжении «Шифра»

Контрразведчики Павел Трубинер и Екатерина Вилкова взялись за новое дело

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Шэрон Стоун предстоит операция по удалению миомы

Актриса рассказала, что верный диагноз ей поставили только со второго раза