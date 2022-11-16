«Уэнсдэй». Заставка

Спутник телезрителя
12 ноября, 20:25, ОТР
Лайфстайл
Премьера заключительных серий сериала «Игра на выживание - 2»
Лайфстайл
Помощница актрисы выкрала его за час до эфира
Лайфстайл
Актёры, чьи корни уходят в бывшие союзные республики
Обзор сериалов
Плюсы и минусы популярного ретро-детектива по мнению читателей Кино-Театр.Ру
Спутник телезрителя
13 ноября, 12:30, Disney
Лайфстайл
Брак актрисы длился 7 дней
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В числе ноябрьских премьер — «Судьба по книге перемен» и «Дела житейские»
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