«Лживая взрослая жизнь». Тизер с английскими субтитрами

ревью

Лайфстайл «Он ударил меня по лицу»: Настасья Самбурская впервые рассказала о причинах развода с Кириллом Дыцевичем Брак актрисы длился 7 дней

Новости кино Сериалы с Кристиной Бабушкиной, Павлом Трубинером и Ольгой Павловец покажут на ТВЦ В числе ноябрьских премьер — «Судьба по книге перемен» и «Дела житейские»

Спутник телезрителя «Ранго»: Одинокий рейнджер В ночь с 14 на 15 ноября, 02:27, РЕН ТВ

Интервью Максим Кулагин: «Наша самая большая проблема в том, что мы не умеем нормально разговаривать» Режиссер фильма «По-мужски» – о том, как снять полнометражный дебют без господдержки и привлечь на главную роль Антона Лапенко

Главная тема Экранизация одиночества: 5 монофильмов об отчужденном человеке Социальная смерть, столкновение с жестоким миром и борьба за свои идеалы – в формате «театра одного актера»