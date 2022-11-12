Лайфстайл
Художественные руководители других театров отказались сотрудничать с Кехманом
Спутник телезрителя
10 ноября, 21:00, ОТР
Ролики фильмов
Спутник телезрителя
8 ноября, 19:00, TV1000 Русское кино
Ролики фильмов
Триллер Тарика Салеха
об интригах после смерти духовного главы современного мусульманского мира
Интервью
Режиссер фильма «По-мужски» – о том, как снять полнометражный дебют без господдержки и привлечь на главную роль Антона Лапенко
Новости кино
Компанию ему составила Ася Резник — в роли студентки эколога, выступающей против застройки старинного лесопарка
Лайфстайл
Артисты, которых легко спутать друг с другом
обсуждение >>