«Рассвет застилает глаза». Трейлер с английскими субтитрами

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Авторы лучших независимых хорроров — и их путь от «Паранормального» до «Сверхъестественного»
Спутник телезрителя
10 ноября, 21:00, ОТР
Лайфстайл
Художественные руководители других театров отказались сотрудничать с Кехманом
Новости кино
Она исполнит сразу две главные роли в новом сериале от режиссера «1703»
Лайфстайл
Гендиректор МХАТа им. Горького поделился мнением о коллегах
Интервью
Режиссер фильма «По-мужски» – о том, как снять полнометражный дебют без господдержки и привлечь на главную роль Антона Лапенко
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Триллер Тарика Салеха
об интригах после смерти духовного главы современного мусульманского мира
Новости кино
Экшн-драма стартует в прокате 1 декабря
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