«Рассвет застилает глаза». Трейлер с английскими субтитрами

ревью

Авторы лучших независимых хорроров — и их путь от «Паранормального» до «Сверхъестественного»

«Снимай кино с друзьями»: Теория страшного от Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда

Художественные руководители других театров отказались сотрудничать с Кехманом

«Хана им всем»: Владимир Кехман рассказал о будущем МХАТ имени Горького

Она исполнит сразу две главные роли в новом сериале от режиссера «1703»

Гендиректор МХАТа им. Горького поделился мнением о коллегах

«Табаков стоял передо мной по стойке смирно»: Владимир Кехман об авторитетах в театральном сообществе

Интервью

Максим Кулагин: «Наша самая большая проблема в том, что мы не умеем нормально разговаривать»

Режиссер фильма «По-мужски» – о том, как снять полнометражный дебют без господдержки и привлечь на главную роль Антона Лапенко