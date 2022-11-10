«Тихие воды-2». ТВ-ролик

Новости кино
Третий сезон ретродетектива посвящен памяти Сергея Пускепалиса
Новости кино
Компанию ему составила Ася Резник — в роли студентки эколога, выступающей против застройки старинного лесопарка
Интервью
Режиссер фильма «По-мужски» – о том, как снять полнометражный дебют без господдержки и привлечь на главную роль Антона Лапенко
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Авторы лучших независимых хорроров — и их путь от «Паранормального» до «Сверхъестественного»
Спутник телезрителя
12 ноября, 20:25, ОТР
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Артисты, которых легко спутать друг с другом
Новости кино
Новости кино
Телепремьера детектива «Баренцево море» состоится 14 ноября на канале «Россия»
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