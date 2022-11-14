«Спецбат». Трейлер №2

Интервью
Режиссер фильма «По-мужски» – о том, как снять полнометражный дебют без господдержки и привлечь на главную роль Антона Лапенко
Лайфстайл
Гендиректор МХАТа им. Горького поделился мнением о коллегах
Лайфстайл
Художественные руководители других театров отказались сотрудничать с Кехманом
Новости кино
В числе ноябрьских премьер — «Судьба по книге перемен» и «Дела житейские»
Главная тема
Авторы лучших независимых хорроров — и их путь от «Паранормального» до «Сверхъестественного»
Новости кино
Спутник телезрителя
13 ноября, 12:30, Disney
Ролики фильмов
О злоключениях обычного исландского юноши Торфинна на берегах Ютландии
обсуждение >>