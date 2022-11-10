«Голубой гром». Трейлер № 2 на английском языке

ревью

Артисты, которых легко спутать друг с другом

Конкурс двойников: С кем путают Дженнифер Лоуренс, Тома Харди и Владимира Вдовиченкова

Компанию ему составила Ася Резник — в роли студентки эколога, выступающей против застройки старинного лесопарка

Художественные руководители других театров отказались сотрудничать с Кехманом

«Хана им всем»: Владимир Кехман рассказал о будущем МХАТ имени Горького

Контрразведчики Павел Трубинер и Екатерина Вилкова взялись за новое дело

Интервью

Максим Кулагин: «Наша самая большая проблема в том, что мы не умеем нормально разговаривать»

Режиссер фильма «По-мужски» – о том, как снять полнометражный дебют без господдержки и привлечь на главную роль Антона Лапенко