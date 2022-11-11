«"Тридцатого" - уничтожить!»

Спутник телезрителя
11 ноября, 11:05, Дом Кино
Ролики фильмов
О злоключениях обычного исландского юноши Торфинна на берегах Ютландии
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Авторы лучших независимых хорроров — и их путь от «Паранормального» до «Сверхъестественного»
Лайфстайл
По его мнению, премия потеряла художественное значение
Новости кино
Премьера криминальной мелодрамы состоится 26 ноября на «Dомашнем»
Ролики фильмов
Игорь Стам
в сериале о рабочих буднях сотрудников специального подразделения дорожно-патрульной службы
Интервью
Режиссер фильма «По-мужски» – о том, как снять полнометражный дебют без господдержки и привлечь на главную роль Антона Лапенко
Главная тема
Социальная смерть, столкновение с жестоким миром и борьба за свои идеалы – в формате «театра одного актера»
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