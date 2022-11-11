«"Тридцатого" - уничтожить!». Отрывок

ревью

«Иван Царевич и Серый Волк 2»: Дураки и дороги побеждают зло

О злоключениях обычного исландского юноши Торфинна на берегах Ютландии

«Сага о Винланде». 2 сезон. Трейлер №2 с русскими субтитрами

Авторы лучших независимых хорроров — и их путь от «Паранормального» до «Сверхъестественного»

«Снимай кино с друзьями»: Теория страшного от Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда

По его мнению, премия потеряла художественное значение

Интервью

Максим Кулагин: «Наша самая большая проблема в том, что мы не умеем нормально разговаривать»

Режиссер фильма «По-мужски» – о том, как снять полнометражный дебют без господдержки и привлечь на главную роль Антона Лапенко