«Шпионки». Трейлер на английском языке

ревью

Лайфстайл Никита Михалков заявил, что «Оскар» противоречит российским ценностям По его мнению, премия потеряла художественное значение

Спутник телезрителя «Ранго»: Одинокий рейнджер В ночь с 14 на 15 ноября, 02:27, РЕН ТВ

Лайфстайл Настасья Самбурская рассказала, что отец шантажировал её, угрожая пойти на шоу «Пусть говорят» Помощница актрисы выкрала его за час до эфира

Новости кино Сериалы с Кристиной Бабушкиной, Павлом Трубинером и Ольгой Павловец покажут на ТВЦ В числе ноябрьских премьер — «Судьба по книге перемен» и «Дела житейские»

Главная тема Экранизация одиночества: 5 монофильмов об отчужденном человеке Социальная смерть, столкновение с жестоким миром и борьба за свои идеалы – в формате «театра одного актера»