«Воины будущего». Трейлер с английскими субтитрами

ревью

Лайфстайл Настасья Самбурская подробно рассказала о конфликте с Виктором Дробышем Актриса вывела портрет хитрого и мстительного человека

Лайфстайл В России запретили «Гарри Поттера» Новогодний марафон отменяется

Интервью Евгений Горенбург: «”Гриша Субботин” – фильм о современности, снятый людьми, воспитанными на советских комедиях» Продюсер картины – о независимом кино, ламповых комедиях и курьерах, которые могут стать героями нашего времени

Спутник телезрителя «Орудия смерти: Город костей» // Всем выйти из «Сумерек» В ночь с 17 на 18 ноября, 01:05, Кино ТВ

Главная тема Экранизация одиночества: 5 монофильмов об отчужденном человеке Социальная смерть, столкновение с жестоким миром и борьба за свои идеалы – в формате «театра одного актера»

Лайфстайл Трудный выбор: Светлана Иванова, Кристина Орбакайте и Наталья Рудова Премьера нового сезона сериала «Тест на беременность»

Спутник телезрителя «Серена»: Девушка, которая играла с топором В ночь с 18 на 19 ноября, 01:35, СТС