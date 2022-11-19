«Ведьмак: Происхождение». Тизер на английском языке

тизер

За 1200 лет до Геральта из Ривии миры монстров, людей и эльфов слились воедино, и на свет появился первый Ведьмак

«С любовью, Лиззо». Тизер с русскими субтитрами «Обещание Дьявола» «1923». Тизер-трейлер на английском языком «Воины будущего». Трейлер с английскими субтитрами «Империя света». Трейлер на английском языке