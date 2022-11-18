ревью

Спутник телезрителя «Орудия смерти: Город костей» // Всем выйти из «Сумерек» В ночь с 17 на 18 ноября, 01:05, Кино ТВ

Главная тема Экранизация одиночества: 5 монофильмов об отчужденном человеке Социальная смерть, столкновение с жестоким миром и борьба за свои идеалы – в формате «театра одного актера»

Спутник телезрителя «Серена»: Девушка, которая играла с топором В ночь с 18 на 19 ноября, 01:35, СТС

Интервью Аркадий Водахов: «Самая большая ошибка продюсера — ощущать себя на волне успеха» Генеральный продюсер ТНТ — о любви зрителей, планах и почему ТНТ — больше, чем канал

Лайфстайл Трудный выбор: Светлана Иванова, Кристина Орбакайте и Наталья Рудова Премьера нового сезона сериала «Тест на беременность»