«Лохматый патруль»

ревью

Плюсы и минусы популярного ретро-детектива по мнению читателей Кино-Театр.Ру

Сколько людей, столько и мнений: Зрители о сериале «Шифр»

Настасья Самбурская подробно рассказала о конфликте с Виктором Дробышем

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Кожевникова, Елена Летучая и Марго Робби

В ночь с 17 на 18 ноября, 01:05, Кино ТВ

«Орудия смерти: Город костей» // Всем выйти из «Сумерек»

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Экранизация одиночества: 5 монофильмов об отчужденном человеке

Социальная смерть, столкновение с жестоким миром и борьба за свои идеалы – в формате «театра одного актера»