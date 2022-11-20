«Зверополис+». Трейлер на английском языке

ревью

Интервью Аркадий Водахов: «Самая большая ошибка продюсера — ощущать себя на волне успеха» Генеральный продюсер ТНТ — о любви зрителей, планах и почему ТНТ — больше, чем канал

Спутник телезрителя «Страшная воля богов»: Игра на выживание В ночь с 20 на 21 ноября, 00:10, Пятница!

Спутник телезрителя «Роковое искушение»: Мужикам здесь не место В ночь с 19 на 20 ноября, 01:20, СТС

Новости кино Фрэнк Грилло изобретает легендарный суперкар в фильме «Ламборгини: человек-легенда» В прокате с 24 ноября

Спутник телезрителя «Серена»: Девушка, которая играла с топором В ночь с 18 на 19 ноября, 01:35, СТС

Спутник телезрителя «Орудия смерти: Город костей» // Всем выйти из «Сумерек» В ночь с 17 на 18 ноября, 01:05, Кино ТВ

Интервью Евгений Горенбург: «”Гриша Субботин” – фильм о современности, снятый людьми, воспитанными на советских комедиях» Продюсер картины – о независимом кино, ламповых комедиях и курьерах, которые могут стать героями нашего времени