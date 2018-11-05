«Зелёная книга»

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Новости кино Дни российского кино прошли в Израиле В Тель-Авиве показали «Сердце мира» и «Слоны могут играть в футбол».

Новости кино Ретроспектива Николая Караченцова пройдет в сети «Москино» Показы фильмов начнутся 7 ноября.

Ролики фильмов «Сезон любви» Каждая женщина - сколько б ей ни было лет - ждет свои алые паруса.

Новости кино Ubisoft экранизирует игры Child of Light и Werewolves Within Первая превратится в сериал, а вторая станет художественным фильмом.

Обзор сериалов Десять интересных фактов о сериале «Неуловимые» Исторический комедийный многосерийный фильм об одесских карманниках и скрипке Страдивари с Оксаной Фандерой и Юрием Стояновым