Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Мыслить как преступник: Эволюция». Трейлер на английском языке

трейлер

20 ноября 2022
Элитная команда криминалистов-профайлеров ФБР сталкивается с сильной и опасной сетью серийных убийц


видео добавил посетитель Тамара Борисовна
персоны
Пейджет БрюстерЭй Джей КукДжо МантеньяАдам РодригесАйша Тайлер
фильмы
Мыслить как преступник: Эволюция

обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   20.11.2022 - 20:55
Очень жесткий трейлер. Представляю, что будет много кровавых сцен, они будут не просто убивать, а чуть не опыты ставить. Приготовится к самым не приятным сценам. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Афиша кино >>

Вторая жизнь Уве
драма, комедия, экранизация
Швеция, 2015
Время года зима
драма
Россия, 2022
Император
Россия, 2022
Нитрам
драма, криминальный фильм, мистика, триллер
Австралия, 2021
Корабль в Пусан
боевик, криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2022
Королева Елизавета II
биография, исторический фильм
Великобритания, 2022
Ламборгини: Человек-легенда
биография, драма, спортивный фильм, экранизация
Италия, США, 2022
F20
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен