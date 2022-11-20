«Мыслить как преступник: Эволюция». Трейлер на английском языке

Спутник телезрителя
В ночь с 18 на 19 ноября, 01:35, СТС
Спутник телезрителя
В ночь с 20 на 21 ноября, 00:10, Пятница!
Новости кино
В прокате с 24 ноября
Спутник телезрителя
В ночь с 17 на 18 ноября, 01:05, Кино ТВ
Интервью
Продюсер картины – о независимом кино, ламповых комедиях и курьерах, которые могут стать героями нашего времени
Главная тема
Лига чемпионов по поиску глубинных смыслов
Интервью
Генеральный продюсер ТНТ — о любви зрителей, планах и почему ТНТ — больше, чем канал
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Новогодний марафон отменяется
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