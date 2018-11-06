«Дуэт по праву»

Ролики фильмов
Деревенщина Анна Якунина
после всех трагедий в жизни получает солидное наследство.
Новости кино
В Москве завершились съемки нового семейного фильма.
Новости кино
Права на фильм приобретены мультиплатформенной компанией Shout! Studios.
Ролики фильмов
Новости кино
Смотр пройдет в Суздале с 13 по 18 марта.
Ролики фильмов
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История театра
Татьяна Адриановна Филиппова о своем отце и деде - творческой династии Александрийского театра
Ролики фильмов
Команда лучших экспертов из разных структур, которые объединились, чтобы разгадывать самые нетривиальные детективные загадки.
Спутник телезрителя
5 ноября, 21-00, СТС
Обзор сериалов
Исторический комедийный многосерийный фильм об одесских карманниках и скрипке Страдивари с Оксаной Фандерой и Юрием Стояновым
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