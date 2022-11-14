«Дети вверены тебе». Трейлер на турецком языке

ревью

Новости кино Тимофей Трибунцев и Сергей Марин расследуют убийства доносчиков на фоне восстания декабристов В сериале «Цербер» также заняты Александр Горбатов, Евгений Цыганов и Кирилл Кяро

Обзор сериалов Сколько людей, столько и мнений: Зрители о сериале «Шифр» Плюсы и минусы популярного ретро-детектива по мнению читателей Кино-Театр.Ру

Спутник телезрителя «Серена»: Девушка, которая играла с топором В ночь с 18 на 19 ноября, 01:35, СТС

Интервью Евгений Горенбург: «”Гриша Субботин” – фильм о современности, снятый людьми, воспитанными на советских комедиях» Продюсер картины – о независимом кино, ламповых комедиях и курьерах, которые могут стать героями нашего времени

Интервью Аркадий Водахов: «Самая большая ошибка продюсера — ощущать себя на волне успеха» Генеральный продюсер ТНТ — о любви зрителей, планах и почему ТНТ — больше, чем канал