«Тайный Санта»

Интервью
Исполнитель роли Жорика в «Гостях из прошлого» — о масштабе второго сезона, начале актерской карьеры и снах с Ренатой Литвиновой
Новости кино
Десятисерийную историческую судебную драму снимают в Москве и Московской области
Спутник телезрителя
25 ноября, 23:20, ОТР
Спутник телезрителя
24 ноября, 23:30, Дом Кино
Новости кино
В центре сюжета — 30-летняя москвичка, не признающая правил современного общества
Спутник телезрителя
22 ноября, 22:00, TV1000 World kino
Спутник телезрителя
23 ноября, 19:00, TV1000 Русское кино
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Премьера фильма «Пелевин»
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