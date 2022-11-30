«Рекрут». Трейлер на английском языке

что почитать?

Главная тема Пламенный привет: легендарные и необычные драконы в сериалах и кино От Фрица Ланга и Александра Птушко до аниме и «Игры престолов»

Интервью Владимир Верёвочкин: «Я находился в двух реальностях и не понимал, где правда» Исполнитель главной роли в сериале «Игра на выживание» – о съемках второго сезона, поисках свободы и увлечениях, которые помогают оставаться в тонусе

Лайфстайл Марат Башаров уже год встречается с актрисой Асей Борисовой Не перевелись ещё бесстрашные женщины на Руси

Анимация Кровососы британской империи: (слишком) нечеловеческое в забытой классике «Хеллсинг: Война с нечистью» Алукард жил, Алукард жив, Алукард будет жить

Новости кино Скончался режиссер «Киборга» Альберт Пьюн Ему было 69 лет

Интервью Анна Борисова: «Для меня 2008-й был временем, когда всё возможно и зависит только от тебя» Шоураннер сериала «С нуля» – о ностальгии по «нулевым», связи с оперой и «Великим Гэтсби» и мелодраматичных сюжетах, которые будут актуальны в любую эпоху